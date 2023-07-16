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Российский теннисист Ярослав Дёмин потерпел поражение в финале юниорского Уимблдона-2023

Российский теннисист Ярослав Дёмин потерпел поражение в финале юниорского Уимблдона-2023
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17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин не сумел завоевать титул на юниорском Уимблдоне-2023.

В финальном матче Дёмин (5) со счётом 4:6, 4:6 проиграл одногодке, представителю Великобритании Генри Сирлу. Встреча продлилась 1 час и 25 минут. Дёмин ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Сирла девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Уимблдон — юноши. Финал
16 июля 2023, воскресенье. 15:10 МСК
Генри Сирл
Великобритания
Генри Сирл
Г. Сирл
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин

Отметим, что на прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно. На этом Уимблдоне Ярослав в паре с американцем Купером Уильямсом дошёл до четвертьфинала, где они проиграли Дарвину Бланшу и Рою Хоровицу.

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