Павлюченкова проиграла в финале турнира в Контрексевиле
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (119-я в рейтинге WTA) не смогла завоевать титул турнира категории WTA-125 в Контрексевиле (Франция).
В финальном матче Павлюченкова со счётом 3:6, 3:6 проиграла 86-й ракетке мира представительнице Нидерландов Аранче Рус. Встреча продлилась 1 час и 21 минуту. Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт из пяти. На счету Рус три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Благодаря четвертьфиналу турнира в Монпелье и выходу в финал соревнований в Контрексевиле Анастасия Павлюченкова заработала 110 очков рейтинга, что поможет ей подняться на 23 строчки и стать 96-й ракеткой мира.
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