Тарпищев: финалист юниорского Уимблдона Дёмин — продукт спартаковской школы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о 17-летнем теннисисте Ярославе Дёмине, который дошёл до финала юниорского Уимблдона.

«Выход в финал — уже хороший результат. Дёмин был в нашей сборной, которая побеждала на молодёжном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской. Реально он всё время в сборной, на примете, талантливый парень», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финальном матче юниорского Уимблдона Дёмин со счётом 4:6, 4:6 проиграл представителю Великобритании Генри Сирлу. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Дёмин ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Сирла девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.