Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: финалист юниорского Уимблдона Дёмин — продукт спартаковской школы

Тарпищев: финалист юниорского Уимблдона Дёмин — продукт спартаковской школы
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о 17-летнем теннисисте Ярославе Дёмине, который дошёл до финала юниорского Уимблдона.

«Выход в финал — уже хороший результат. Дёмин был в нашей сборной, которая побеждала на молодёжном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской. Реально он всё время в сборной, на примете, талантливый парень», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финальном матче юниорского Уимблдона Дёмин со счётом 4:6, 4:6 проиграл представителю Великобритании Генри Сирлу. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Дёмин ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Сирла девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Материалы по теме
Российский теннисист Ярослав Дёмин потерпел поражение в финале юниорского Уимблдона-2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023