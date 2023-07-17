Андре Агасси отреагировал на победу Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2023

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси поздравил 20-летнего испанца Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2023.

Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса. Юный испанец стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6.

«Чтобы одержать победу на одном из четырёх столпов нашего вида спорта, требуется выдать от себя что-то уникальное. Что-то, что Новак повторяет снова и снова. Поздравляем Карлоса со вторым «Шлемом» из четырёх. На тебя приятно смотреть!» — написал Агасси в своих социальных сетях.