Тренер Алькараса: на тренировках мы копировали Маррея, Федерера и Джоковича

Испанский тренер Хуан-Карлос Ферреро, который работает с чемпионом Уимблдона-2023 и действующей первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом, рассказал, за счёт чего теннисист смог быстро адаптироваться к игре на траве в текущем сезоне. Алькарас в 2023 году выиграл травяной турнир «Большого шлема», а также победил на турнире ATP-500 в Лондоне.
«Сложно сказать. Думаю, он быстро схватывает какие-то вещи, и мы в целом смотрели много видео игроков, которые здесь быстро перемещались по корту. На тренировках мы немного копировали Маррея, Роджера и Новака, и Карлос понял, как это делать. Было непросто, но в итоге у нас получилось.
Перед финалом мы обсуждали, что ему придётся играть плюс-минус на том же уровне, как и в матче с Медведевым. Даниил всегда находится на задней линии, и Карлос любит использовать резаные, чтобы выманивать соперника к сетке. Это как раз то, что нам нужно было сделать в матче с Новаком. Это один из ключевых моментов, чтобы сбить его с ритма.
Думаю, Карлос показал невероятную смелость – особенно в том, как он завершил матч», — приводит слова Ферреро Eurosport.
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