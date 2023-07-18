Анетт Контавейт сыграет с Онс Жабер в своём прощальном матче
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Эстонская теннисистка, экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт анонсировала проведение своего прощального матча. Спортсменка сообщила, что 11 ноября 2023 года сыграет с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в Таллине (Эстония).
«Онс — первая, кто пришел мне на ум при мысли, что я хочу провести такой матч дома. Она одна из самых душевных игроков в туре, и я не могла придумать кого-то более проходящего для такого матча. Я была потрясена, когда она без лишних вопросов, сразу согласилась. Я очень рада, что предложила ей сыграть такой матч», — цитирует Контавейт издание We love tennis.
В июне Анетт Контавейт сообщила, что вынуждена завершить свою профессиональную карьеру в 27 лет из-за проблем со спиной.
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