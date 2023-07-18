Норвежская теннисистка извинилась за выступление на Уимблдоне в паре с россиянкой

Норвежская теннисистка Улрикке Эйкери извинилась за выступление на Уимблдоне в паре с россиянкой Александрой Пановой.

«Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше, но, к сожалению, я этого не сделала. Теперь очень сожалею о своём выборе, учитывая ситуацию в мире. Я очень переживаю за украинцев, которые сейчас страдают, и оказываю им поддержку», — приводит слова Эйкери издание SVT.

Эйкери и Панова сыграли на травяном турнире «Большого шлема» только два матча в основной сетке: во втором круге они уступили грузинско-белорусскому дуэту Оксаны Калашниковой и Ирины Шиманович. По ходу соревнований норвежку критиковали в иностранных СМИ за выбор партнёрши для участия в матчах парного разряда.