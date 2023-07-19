Касаткина обыграла Тревизан в первом круге турнира в Палермо, повесив «баранку»

Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина обыграла 75-ю ракетку мира из Италии Мартину Тревизан на старте грунтового турнира WTA-250 в Палермо (Италия). Встреча спортсменок завершилась в трёх сетах, в финальном из которых россиянка, первая сеяная турнира, повесила сопернице «баранку»: 6:3, 6:7 (2:7), 6:0.

Матч продолжался 2 часа 39 минут. Дарья Касаткина за это время выполнила три эйса, реализовала семь брейк-пойнтов (50%) и допустила две двойные ошибки. На счету Мартины Тревизан в этой встрече — три реализованных брейк-пойнта из семи и четыре двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Палермо состоится российское дерби: Дарья Касаткина сыграет с 19-летней соотечественницей Татьяной Прозоровой, квалифаером соревнований.