Эрика Андреева с «баранкой» обыграла шестую сеяную на старте турнира в Палермо

Российская теннисистка Эрика Андреева, 159-я ракетка мира, успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Палермо (Италия). В трёх сетах она одолела шестую сеяную, 53-ю ракетку мира из Италии Лючию Бронцетти, повесив сопернице во втором сете «баранку»: 4:6, 6:0, 6:2.

Матч спортсменок завершился поздно ночью в среду, 19 июля. Теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время Эрика Андреева выполнила семь эйсов, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Лючии Бронцетти в этом матче три реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Палермо Эрика Андреева сыграет с 74-й ракеткой мира из Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано.