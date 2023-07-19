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Эрика Андреева с «баранкой» обыграла шестую сеяную на старте турнира в Палермо

Эрика Андреева с «баранкой» обыграла шестую сеяную на старте турнира в Палермо
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Российская теннисистка Эрика Андреева, 159-я ракетка мира, успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Палермо (Италия). В трёх сетах она одолела шестую сеяную, 53-ю ракетку мира из Италии Лючию Бронцетти, повесив сопернице во втором сете «баранку»: 4:6, 6:0, 6:2.

Матч спортсменок завершился поздно ночью в среду, 19 июля. Теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время Эрика Андреева выполнила семь эйсов, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Лючии Бронцетти в этом матче три реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Палермо Эрика Андреева сыграет с 74-й ракеткой мира из Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано.

Палермо. 1-й круг
18 июля 2023, вторник. 22:35 МСК
Лючия Бронцетти
53
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 2
4 		6 6
         
Эрика Андреева
159
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Комментарии
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