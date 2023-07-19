Савилл — о матче Чжан Шуай: Тот «выиграла», но её репутация разрушена

Бывшая российская теннисистка, ныне выступающая за Австралию, Дарья Савилл прокомментировала ситуацию, произошедшую в матче Чжан Шуай (Китай, 45) и Амариши-Киары Тот (Венгрия, 548) в первом круге турнира в Будапеште (Венгрия).

Вчера, 19 июля, у китайской спортсменки случилась паническая атака вследствие конфликта с соперницей и судьями: мяч Чжан Шуай попал в линию, а не в аут, однако судьи вынесли неверное решение, а Тот посреди разбирательства затёрла отметку на корте. После этого китаянка снялась с матча из-за того, что не могла дышать, а венгерская теннисистка праздновала победу вместе с домашней публикой, пока Шуай в слезах уходила с корта.

«Это очень-очень-очень неправильно. У меня ноль уважения к Тот после этого. Ноль! С ума сойти. Мне так обидно за Шуай. Тот «выиграла» это очко и «выиграла» этот матч, но её репутация разрушена», — написала Дарья Савилл в социальной сети.

Другая австралийка, Айла Томлянович, также встала на сторону Чжан Шуай: «Совершенно отвратительное поведение. Шуай лучше многих из нас, потому что она пожала руку судье и этой девушке». Свою поддержку китаянке выразили также Урсула Радваньска, Эллен Перес и Донна Векич.