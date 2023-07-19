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Серундоло продолжает путь к защите титула на турнире ATP-250 в Бостаде

Серундоло продолжает путь к защите титула на турнире ATP-250 в Бостаде
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, 20-я ракетка мира, продолжает идти к защите прошлогоднего титула, завоёванного на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция). Сегодня, 19 июля, спортсмен уверенно обыграл 77-ю ракетку мира из Франции Люку Ван Аша в двух сетах и вышел в четвертьфинал соревнований. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты. Франсиско Серундоло по ходу матча выполнил пять эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Люки Ван Аша в этой встрече — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и две двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Франсиско Серундоло встретится с победителем матча Федерико Кории (Аргентина, 113) и Лео Борга (Швеция, 437). В Бостаде теннисист защищает 250 рейтинговых очков.

Бостад. 2-й круг
19 июля 2023, среда. 14:55 МСК
Люка Ван Аш
77
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Франсиско Серундоло
20
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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