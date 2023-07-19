Экс-тренер Синнера: Янник близок к уровню Новака Джоковича

Рикардо Пьятти, бывший тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался об игровом уровне итальянца.

«Я смотрел статистику полуфинала Уимблдона и увидел, что Янник был близок к показателям Джоковича. Это значит, что он близок к уровню серба. Теннис сейчас в невероятном моменте своей истории, потому что у нас есть Новак Джокович, который продолжает выступать на своём уровне, возможно, даже с большей решимостью и точностью. С другой стороны, у нас есть трое талантливых молодых игроков, таких как Карлос Алькарас, Хольгер Руне и Янник Синнер. Внимание сосредоточено на них, но нужно быть осторожным и с другими. Например, с Циципасом, который по-прежнему может стать звездой благодаря своим техническим навыкам», — приводит слова Пьятти Il Tirreno.