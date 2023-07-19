«Вдохновляет». Гарбинье Мугуруса — о тренировках Элины Свитолиной

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса показала, кто мотивирует её на возвращение в тур.

В социальных сетях Мугуруса опубликовала видео с тренировки на харде бронзового призёра Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетки мира украинки Элины Свитолиной.

«Вдохновляет», — прокомментировала видео Мугуруса, после чего опубликовала собственное фото из тренажёрного зала.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Напомним, в начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями. Через некоторое время, в мае стало известно, что Гарбинье приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда Артура Борхеса.