Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова примет участие в соревнованиях по пиклболу с призовым фондом в $ 1 млн

Мария Шарапова примет участие в соревнованиях по пиклболу с призовым фондом в $ 1 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова примет участие в масштабном шоу ESPN, в котором легенды тенниса борются за крупный призовой фонд, играя в пиклбол.

Так называемый The Pickleball Slam состоится 4 февраля 2024 года на территории отеля Hard Rock. ESPN будет вести прямой эфир этого мероприятия.

За призовой фонд в $ 1 млн Шарапова поборется в паре с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американцем Джоном Макинроем. Им будут противостоять 22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф и её супруг, восьмикратный победитель мэйджоров, американец Андре Агасси.

Материалы по теме
Шарапова покорила Уимблдон-2004 и стала звездой. Как успех Марии изобразили в кино
Истории
Шарапова покорила Уимблдон-2004 и стала звездой. Как успех Марии изобразили в кино
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023