Мария Шарапова примет участие в соревнованиях по пиклболу с призовым фондом в $ 1 млн

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова примет участие в масштабном шоу ESPN, в котором легенды тенниса борются за крупный призовой фонд, играя в пиклбол.

Так называемый The Pickleball Slam состоится 4 февраля 2024 года на территории отеля Hard Rock. ESPN будет вести прямой эфир этого мероприятия.

За призовой фонд в $ 1 млн Шарапова поборется в паре с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американцем Джоном Макинроем. Им будут противостоять 22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф и её супруг, восьмикратный победитель мэйджоров, американец Андре Агасси.