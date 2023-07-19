Мария Шарапова примет участие в соревнованиях по пиклболу с призовым фондом в $ 1 млн
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова примет участие в масштабном шоу ESPN, в котором легенды тенниса борются за крупный призовой фонд, играя в пиклбол.
Так называемый The Pickleball Slam состоится 4 февраля 2024 года на территории отеля Hard Rock. ESPN будет вести прямой эфир этого мероприятия.
За призовой фонд в $ 1 млн Шарапова поборется в паре с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американцем Джоном Макинроем. Им будут противостоять 22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф и её супруг, восьмикратный победитель мэйджоров, американец Андре Агасси.
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