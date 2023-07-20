Беккер: в матче с Джоковичем Алькарас достиг профессионального совершеннолетия

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о финальном матче мужского турнира Уимблдона-2023, в котором испанец Карлос Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Это смена караула. Эта игра войдёт в историю, и мы будем говорить о ней через десять лет. В этот день Карлос Алькарас достиг профессионального совершеннолетия. И в матче с кем он это сделал? В матче с лучшим теннисистом всех времён. Конечно, он выиграл US Open в прошлом году, столкнувшись в финале с Каспером Руудом, и уже был первой ракеткой мира до турнира. Но, в конце концов, всё нужно показывать в матчах с лучшими, и это был Джокович. Алькарас справился с задачей», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.