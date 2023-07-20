Котов — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-250 в Бостаде

Сегодня, 20 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с соотечественником Павлом Котовым (89-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Павел Котов — Андрей Рублёв во втором круге турнира в Бостаде.

Спортсмены прежде не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге турнира в Бостаде Котов обыграл представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 6:1, 6:2. Действующим победителем соревнований является аргентинец Франсиско Серундоло.