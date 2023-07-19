Павел Котов — Андрей Рублёв. Бесполезно спорить со второй ракеткой России на грунте

20 июля Павел Котов и Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга турнира в Бостаде. Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом седьмую ракетку мира: коэффициент на его победу составляет 1.15, а на Котова можно поставить за 5.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Павел Котов — Андрей Рублёв 20 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга в Бостаде Павел Котов – Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.03, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами в 1.70. Ставку на победу Андрея с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.57, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч в Бостаде Павел Котов — Андрей Рублёв (20.07.2023)

Седьмой номер рейтинга АТР Андрей Рублёв начнёт свой путь на турнире ATP-250 в Бостаде матчем с российским квалифаером Павлом Котовым 20 июля.

В активе Рублёва 35 побед и 14 поражений в текущем сезоне. Он вышел в четвертьфинал Уимблдона, в котором уступил Новаку Джоковичу со счётом 1:3 (6:4, 1:6, 4:6, 3:6). 25-летний теннисист находится в хорошей форме, выиграв восемь из последних 10 матчей, включая выход в финал турнира в Галле.

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Рублёв также успешно выступает на грунте, выиграв свой первый титул на турнире Masters 1000 в Монте-Карло. Он также дошёл до четвёртого круга в Мадриде и Риме.

Котов, занимающий 89-ю строчку рейтинга, выиграл в 8 из 10 последних встреч. Свою компанию в Бостаде он открыл победой над Марко Чеккинато. Когда-то этот теннисист выходил в полуфинал «Ролан Гаррос». То, что Павел обыграл его, достойно похвалы.

24-летний россиянин, проводящий свой 15-й матч в 2023 году, в дебютной игре в Бостаде сразу же бросился в бой, уступив лишь один гейм. Во втором сете всё повторилось, и Котов, отдав всего два гейма, обеспечил себе выход во второй круг – 2:0 (6:1, 6:2).

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На прошлой неделе россиянин дошёл до финала турнира серии «челленджер» в Брауншвейге. В 2023 году он добился неплохих результатов в ATP, дойдя до полуфинала в Марракеше и 1/4 финала в Мальорке.

Россияне имеют схожий стиль игры: большие подачи, мощные удары с обоих флангов, хорошее движение. Однако Рублёв имеет преимущество за счёт своего опыта, постоянства и мастерства, особенно на глине. На этом покрытии у него 19 побед и восемь поражений, а у Котова — 3-1, причём одна из этих выигранных встреч была одержана на этой неделе.

Учитывая впечатляющую форму Рублёва на грунте в этом сезоне, ожидаем, что он одержит победу в матче над соотечественником и сделает это уверенно. Предлагаем поставить на победу Андрея с форой (-4.5) за 1.75 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Андрея Рублёва с форой (-4.5) за 1.75.

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