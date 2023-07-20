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Элина Аванесян обыграла венгерку Анну Бондарь во втором круге турнира WTA-250 в Будапеште

Элина Аванесян обыграла венгерку Анну Бондарь во втором круге турнира WTA-250 в Будапеште
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В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) 69-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян легко обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 17 минут. Аванесян допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Бондарь три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Эйсов у девушек не было.

В четвертьфинале грунтового турнира соперницей Аванесян станет представительница Аргентины Надия Подороска (80-я в рейтинге WTA), которая ранее с точно таким же счётом победила чешскую спортсменку Анну Сискову. Действующей победительницей турнира в Будапеште является американская теннисистка Бернарда Пера, уступившая в первом круге россиянке Диане Шнайдер.

Будапешт. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 14:55 МСК
Анна Бондарь
144
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Элина Аванесян
69
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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