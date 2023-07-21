Аванесян не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-250 в Будапеште

Российская теннисистка Элина Аванесян, 69-я ракетка мира, покидает грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Спортсменка в двух сетах четвертьфинала проиграла 80-й ракетке мира из Аргентины Надии Подороске — 6:1, 6:3.

Матч теннисисток продолжался 1 час 22 минуты. Элина Аванесян по ходу встречи реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету её соперницы — шесть реализованный брейк-пойнтов из семи и шесть двойных ошибок. Эйсов в матче выполнено не было.

В полуфинале Подороска встретится с россиянкой Марией Тимофеевой (246-я в рейтинге WTA), которая впервые в карьере вышла в этот раунд соревнований на турнирах WTA, попав в основу в качестве лаки-лузера.