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Яна Сизикова и Кимберли Циммерманн вышли в финал парного разряда турнира в Палермо

Яна Сизикова и Кимберли Циммерманн вышли в финал парного разряда турнира в Палермо
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Российская теннисистка Яна Сизикова и её партнёрша по дуэту бельгийка Кимберли Циммерманн вышли в финал соревнований в женском парном разряде на грунтовом турнире WTA-250 в Палермо (Италия). В полуфинале спортсменки в двух сетах обыграли пару Кристина Бушкэ (Испания)/Бибиан Схофс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Сизикова и Циммерманн по ходу матча выполнили три эйса, реализовали четыре брейк-пойнта из девяти и допустили семь двойных ошибок. На счету Бушкэ и Схофс — один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта из трёх, а также две двойные ошибки.

В финале за победу Сизикова и Циммерманн поборются со спортсменками, которые выиграют матч двух итальянских пар в 1/2 финала турнира: это будут либо Сара Эррани и Ясмине Паолини, либо Анджелика Морателли и Камилла Розателло.

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