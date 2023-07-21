Яна Сизикова и Кимберли Циммерманн вышли в финал парного разряда турнира в Палермо

Российская теннисистка Яна Сизикова и её партнёрша по дуэту бельгийка Кимберли Циммерманн вышли в финал соревнований в женском парном разряде на грунтовом турнире WTA-250 в Палермо (Италия). В полуфинале спортсменки в двух сетах обыграли пару Кристина Бушкэ (Испания)/Бибиан Схофс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Сизикова и Циммерманн по ходу матча выполнили три эйса, реализовали четыре брейк-пойнта из девяти и допустили семь двойных ошибок. На счету Бушкэ и Схофс — один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта из трёх, а также две двойные ошибки.
В финале за победу Сизикова и Циммерманн поборются со спортсменками, которые выиграют матч двух итальянских пар в 1/2 финала турнира: это будут либо Сара Эррани и Ясмине Паолини, либо Анджелика Морателли и Камилла Розателло.
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