Диего Шварцман рассказал о тренировках перед стартом хардового сезона

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, бывшая восьмая ракетка мира, который сейчас занимает 98-ю строчку рейтинга ATP, рассказал о желании вернуться на топовый уровень.

«Я улучшаюсь, повышаю свой уровень, работаю сразу над несколькими аспектами. Первая часть сезона, как и вторая половина предыдущего, была тяжёлой: я был измотан, уровень тенниса снижался, рейтинг падал.

Сейчас происходит много нового после долгих лет матчей и побед. Другой возраст, другая игра, но в последние полтора-два месяца я снова играю хорошо, чувствую это на корте, поэтому могу повышать свой уровень.

Для меня перерыв сейчас, для участия в выставочном турнире UTS, — это хорошо. Несколько дней после Уимблдона я провёл дома, поэтому теперь, думаю, здесь я подготовлюсь к турнирам на харде», — цитирует спортсмена издание Tennis Majors.