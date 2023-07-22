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Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Гамбурге, где сыграют Рахимова, Шнайдер и Тимофеева

Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Гамбурге, где сыграют Рахимова, Шнайдер и Тимофеева
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Сегодня, 22 июля, прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250, который состоится в Гамбурге (Германия) с 23 по 29 июля. На соревнования заявлены три россиянки: Камилла Рахимова (78-я ракетка мира), Диана Шнайдер (98-я ракетка мира) и Мария Тимофеева (246-я ракетка мира).

Камилла Рахимова начнёт борьбу на турнире матчем с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано, восьмой сеяной. Диана Шнайдер в первом круге встретится с квалифаером, а Мария Тимофеева — с голландкой Аранчей Рус, седьмой по посеву.

Первая сеяная, хорватка Донна Векич, сыграет на старте турнира с австралийкой Сторм Хантер, вторая сеяная, египтянка Маяр Шериф Ахмед Шериф — с немкой Евой Лис.

Ранее с турнира в Гамбурге снялась россиянка Анастасия Потапова. Как сообщила теннисистка, у неё были проблемы с получением визы.

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