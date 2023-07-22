В Госдуме предложили лишить турнир в Польше статуса WTA за недопуск Звонарёвой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Польши не впускать в страну российскую теннисистку Веру Звонарёву, которая планировала выступить на турнире WTA в Варшаве.

Ранее сообщалось, что въезд 38-летней Звонаревой в Польшу был заблокирован министерством внутренних дел страны по соображениям государственной и общественной безопасности. Теннисистка находится в списке лиц, считающихся нежелательными в Польше.

«WTA должна лишить турнир в Польше статуса за недопуск Звонарёвой в страну. Каждая страна-организатор спортивных соревнований берёт на себя обеспечение визовых вопросов и безопасности. В данном случае это обеспечено не было, произошёл акт дискриминации. Соответственно, подобный турнир не должен иметь статус WTA», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Звонарёва — бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном рейтинге. Также она пять раз становилась победительницей турниров «Большого шлема» (трижды в парном разряде и дважды в миксте).