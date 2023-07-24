Известна сетка основы турнира WTA-250 в Варшаве, где сыграют Свёнтек, Мухова и Саснович

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который пройдёт с 24 по 30 июля. На нём выступит в качестве хозяйки соревнований первая ракетка мира Ига Свёнтек, а защищать прошлогодний титул приедет чешка Каролина Мухова.

После недопуска в Польшу Веры Звонарёвой в основе турнира нет российских игроков, однако туда всё ещё может пробиться россиянка Валерия Савиных, которая уже дошла до финала квалификации. Из белорусских спортсменок на турнир в Варшаве приедет Александра Саснович, которая уже в первом круге сыграет с Каролиной Муховой, второй по посеву.

Первая сеяная Ига Свёнтек в стартовом матче встретится с азербайджанкой Нигиной Абдураимовой, а третья по посеву итальянка Камила Джорджи сыграет с немкой Татьяной Марией.