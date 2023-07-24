Мирра Андреева разгромно обыграла украинку Ястремскую на старте турнира в Лозанне

64-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), который продлится до 30 июля.

В матче первого круга Андреева (6) со счётом 6:0, 6:2 обыграла 145-ю ракетку мира, представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Андреевой в Лозанне станет 155-я ракетка мира, 26-летняя представительница Венгрии Анна Бондарь.