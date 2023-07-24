Мирра Андреева разгромно обыграла украинку Ястремскую на старте турнира в Лозанне
Поделиться
64-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), который продлится до 30 июля.
В матче первого круга Андреева (6) со счётом 6:0, 6:2 обыграла 145-ю ракетку мира, представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующей соперницей Андреевой в Лозанне станет 155-я ракетка мира, 26-летняя представительница Венгрии Анна Бондарь.
Комментарии
- 24 июля 2023
-
19:48
-
19:30
-
19:10
-
18:57
-
18:00
-
17:40
-
16:19
-
16:01
-
15:52
-
15:02
-
13:49
-
13:31
-
10:42
-
10:34
-
10:22
-
10:10
-
01:59
-
01:57
-
00:28
-
00:17
-
00:01
- 23 июля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:30
-
22:03
-
21:12
-
20:59
-
20:43
-
20:14
-
19:42
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:40
Партнерский контент