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Саснович проиграла Муховой в первом круге турнира в Варшаве

Саснович проиграла Муховой в первом круге турнира в Варшаве
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Белорусская теннисистка Александра Саснович, 75-я ракетка мира, проиграла в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша). Спортсменка в трёх сетах уступила 18-й ракетке мира из Чехии, второй сеяной соревнований Каролине Муховой. Матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. По ходу матча Саснович выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила три двойные ошибки. На счету Муховой — семь подач навылет, пять реализованных брейк-пойнтов (50%) и шесть двойных ошибок.

В следующем круге Мухова сыграет с квалифаером турнира из Словакии — 174-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой. Ранее у теннисисток не было личных встреч.

Варшава. 1-й круг
25 июля 2023, вторник. 15:20 МСК
Александра Саснович
75
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 0 3
4 		7 7 6
         
Каролина Мухова
18
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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