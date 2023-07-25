Саснович проиграла Муховой в первом круге турнира в Варшаве
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Белорусская теннисистка Александра Саснович, 75-я ракетка мира, проиграла в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша). Спортсменка в трёх сетах уступила 18-й ракетке мира из Чехии, второй сеяной соревнований Каролине Муховой. Матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. По ходу матча Саснович выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила три двойные ошибки. На счету Муховой — семь подач навылет, пять реализованных брейк-пойнтов (50%) и шесть двойных ошибок.
В следующем круге Мухова сыграет с квалифаером турнира из Словакии — 174-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой. Ранее у теннисисток не было личных встреч.
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