Кей Нисикори рассказал о своих целях после возвращения в тур

Японский теннисист Кей Нисикори, который сегодня, 25 июля, провёл свой первый матч уровня ATP за 21 месяц, рассказал о своих целях после возвращения в тур.

«На самом деле у меня нет целей. Я просто попытаюсь играть по одному матчу и буду стараться выигрывать эти сложные встречи. Мне просто нужно больше уверенности, чтобы играть с топовыми игроками», — сказал теннисист после победы на старте хардового турнира категории ATP-250 в Атланте над 63-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном.

Ранее в текущем сезоне Нисикори после своего возвращения к соревнованиям играл только на челленджерах. На своём первом турнире после возобновления карьеры, проходившем в Пуэрто-Рико, теннисист одержал победу.