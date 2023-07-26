Свёнтек — о Контавейт: она относится к спортсменкам как к людям, а не как к соперницам

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о бывшей второй ракетке мира из Эстонии Анетт Контавейт, которая в текущем сезоне завершила свою профессиональную карьеры из-за травм.

«Не знала, что Анетт планирует завершить карьеру, но мне было известно о её проблемах со здоровьем. У меня останутся позитивные воспоминания о ней. Анетт — замечательный человек, у нас было множество совместных тренировок, ощущения от которых всегда оставались положительными. У меня сложилось впечатление, что она относится к другим спортсменкам как к людям, а не обязательно всё время как к соперницам. Анетт привнесла в тур добрую атмосферу», — приводит слова Свёнтек польское издание Sport.pl.

Анетт Контавейт проведёт свой прощальный матч в Таллине (Эстония) в ноябре 2023 года. Там она сыграет с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.