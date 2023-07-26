Свёнтек — о Контавейт: она относится к спортсменкам как к людям, а не как к соперницам

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о бывшей второй ракетке мира из Эстонии Анетт Контавейт, которая в текущем сезоне завершила свою профессиональную карьеры из-за травм.
«Не знала, что Анетт планирует завершить карьеру, но мне было известно о её проблемах со здоровьем. У меня останутся позитивные воспоминания о ней. Анетт — замечательный человек, у нас было множество совместных тренировок, ощущения от которых всегда оставались положительными. У меня сложилось впечатление, что она относится к другим спортсменкам как к людям, а не обязательно всё время как к соперницам. Анетт привнесла в тур добрую атмосферу», — приводит слова Свёнтек польское издание Sport.pl.
Анетт Контавейт проведёт свой прощальный матч в Таллине (Эстония) в ноябре 2023 года. Там она сыграет с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.
- 26 июля 2023
-
10:17
-
09:51
-
00:51
-
00:15
- 25 июля 2023
-
23:40
-
23:07
-
22:36
-
22:16
-
21:58
-
21:18
-
21:01
-
20:55
-
20:20
-
19:48
-
19:36
-
19:20
-
18:56
-
18:36
-
18:25
-
18:02
-
17:39
-
16:47
-
15:17
-
12:44
-
11:00
-
10:21
-
02:00
-
00:49
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2023
-
22:42
-
21:43
-
21:32
-
21:21
-
21:14