«Шарапова знала, чего хочет на корте и вне его». Новые откровения агента Марии

В последние два дня теннисной публике предоставили новую пищу для размышлений. Вице-президент агентства IMG Макс Айзенбад, агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, рассказал о том, как повлияла знаменитая россиянка на его карьеру и жизнь, а также ответил на насущные вопросы о своей нынешней подопечной Эмме Радукану, которая так часто меняет тренеров. Разберёмся, что же интересного поведал известный американский менеджер.

Влияние Шараповой

У Шараповой и Айзенбада были давние и успешные профессиональные отношения. Американец на протяжении многих лет играл решающую роль в руководстве карьерой россиянки в качестве агента, ведя переговоры об одобрении сделок, управляя её графиком и занимаясь различными аспектами внесудебной деятельности спортсменки. Вице-президент IMG помог стать уроженке Нягани одной из самых высокооплачиваемых атлетов в мире. Под его руководством пятикратная победительница мэйджоров стала заметной фигурой в мире спорта и за его пределами. При этом сам американец сейчас признаётся, что весь его собственный успех был связан именно с Марией, а всё изменилось после финала Уимблдона-2004.

«Знаете, я всё время говорю людям, что 2 или 3 июля я был каким-то идиотом, буквально молодым агентом в IMG. Затем 4 июля, когда Мария выиграла Уимблдон, её жизнь изменилась, моя жизнь изменилась. Так что это был очень особенный момент, к которому никто никогда не сможет подготовиться. Мне посчастливилось работать с Шараповой с 11 лет. Я построил с ней невероятную связь. Всё, что у меня есть в карьере, – это благодаря Марии Шараповой. Она очень сильна ментально. Та победа открыла для меня много дверей и возможностей, и мне просто очень повезло», — сказал Айзенбад в интервью The Tennis Podcast.

Мария Шарапова на Уимблдоне-2004 Фото: Bongarts/Getty Images

При этом бизнесмен заявил, что российская теннисистка всегда побеждала благодаря своему характеру. По его словам, Шарапова была самым психологически сильным игроком, когда-либо игравшим в этот вид спорта.

«Я всё время говорю людям — и я сказал бы это ей, если бы она была здесь (смеётся), — что она, вероятно, худшая спортсменка, когда-либо выигрывавшая ТБШ, — в шутливой форме отметил Айзенбад. — Она не может бросить, не может пасовать, у неё нет чувства мяча. Но она всё брала волей».

«Я бы включил её в список со всеми этими великими чемпионами, просто она не была такой спортсменкой, как эти другие. Она знала, чего хотела в бизнесе, на корте и вне его, удивительная юная леди», — добавил американец.

Почему Радукану так часто меняет тренеров?

18-летняя Эмма Радукану шокировала теннисный мир, выиграв Открытый чемпионат США в 2021 году после выхода из квалификации. За весь турнир спортсменка не проиграла ни сета, одолев свою сверстницу-подростка Лейлу Фернандес в одном из самых неожиданных финалов на «Шлемах» за последние несколько лет. Айзенбад, который на текущий момент представляет интересы британки, заявил, что подобный подвиг больше никогда не повторится.

«Это было невероятно. То, что она сделала, никогда больше не повторится», — сказал вице-президент агентства IMG в интервью The Tennis Podcast.

Эмма Радукану на победном Уимблдоне Фото: Al Bello/Getty Images

Агент Эммы также ответил на вопрос о том, почему она так часто меняла тренеров. Американец признался, что всё дело в семейной философии, заложенной ещё в юношеские годы.

«Отец Радукану в большей степени контролирует вопрос тренерства. Это их философия ещё с юниоров. Вы заметили, что она никогда не работала с одним тренером длительное время. Для них привычное дело менять тренеров раз в пять месяцев. Для большинства брать «Шлем» и сразу менять тренера – нетрадиционно и очень непривычно. Вы видите, как игроки постоянно меняют тренеров, особенно в женском туре. Но людям трудно понять, как можно выйти в четвёртый круг Уимблдона, а потом уволить Найджела Сирса – хорошего тренера и хорошего человека. Люди её за это убивали, а потом она выиграла US Open… Вы убивали её за то, что она не оставила Найджела, но потом она выиграла US Open и снова рассталась с тренером. Эндрю Ричардсон, конечно, был частью этой победы, но тот же Тим Хенмэн тоже приложил к этому руку», — заявил Айзенбад.

Молодая британка недавно рассталась со своим пятым тренером менее чем за два года, решив прекратить сотрудничество с Себастьяном Саксом в июне 2023 года. Многие поспешили раскритиковать Радукану за очередное изменение, однако Айзенбад рассказал, что тренерские решения принимает её команда, даже вплоть до планов на игры.

«Честно говоря, именно её отец составлял планы на матчи. Понимаю, что это выглядит не очень, но они в семье приняли такое решение. И люди должны смириться с тем, что для них это норма. Вероятно, так будет до конца её карьеры», — добавил спортивный функционер.

Сам Айзенбад признался, что в мире тенниса существует лишь ограниченный круг специалистов высокого уровня.

«У нас спорт, где не так много отличных тренеров. Может быть, где-то 8–10 очень хороших тренеров, но не те, о ком люди могут подумать. Объяснение простое – великие тренеры не хотят путешествовать 40 недель в году, не хотят покидать надолго семью. Так что есть небольшой список тренеров, кто готов ездить по всему миру 35–40 недель и брать очень небольшие деньги за свои услуги, поэтому они всё время меняются, меняются и меняются. У отца Радукану своя философия, у Ричарда Уильямса – своя, у Юрия Шарапова – своя… Я понимаю, что это трудно принять, ведь это не вписывается в привычные рамки. Но если единственная самая большая проблема Эммы (смеётся) в том, что она меняет тренера каждые четыре месяца – я подпишусь на это», — отметил вице-президент агентства IMG в интервью The Tennis Podcast.

Этой весной чемпионке US Open – 2021 пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Эмма также перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого спортсменка пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон, участие в грядущем американском мэйджоре также находится под вопросом. Несколько дней назад Радукану опубликовала в социальных сетях видео своей тренировки в тренажёрном зале. Сейчас спортсменка восстанавливается после череды операций. Шарапова, в свою очередь, на прошлой неделе поделилась в социальных сетях фотографиями с семейного отдыха в Греции. На фото были также запечатлены жених Марии, британский миллионер Алекс Гилкс, и их сын Теодор. Хочется пожелать знаменитостям лишь только позитивных жизненных моментов и дальнейших успехов во всех проявлениях!