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Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Лозанне

Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Лозанне
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Российская теннисистка Элина Аванесян, 68-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Во втором круге она в трёх сетах обыграла 217-ю ракетку мира из Франции Хлоэ Паке. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Элина Аванесян по ходу матча выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Хлоэ Паке две подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира Элина Аванесян, посеянная под восьмым номером, сыграет с победительницей встречи Хулии Риеры (Аргентина, 143) и второй сеяной соревнований Элизабетты Коччаретто (Италия, 42).

Лозанна. 2-й круг
26 июля 2023, среда. 13:05 МСК
Элина Аванесян
68
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 1
         
Хлоэ Паке
217
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
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