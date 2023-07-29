Фритц вышел в 1/2 финала турнира в Атланте, где встретится с Вулфом

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в полуфинальную часть турнира категории ATP-250 в Атланте (США), призовой фонд которого составил $ 737 170.

В четвертьфинальном матче Фритц в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 обыграл 439-ю ракетку мира, японца Кея Нисикори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Фритц семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира в Атланте американец Тейлор Фритц встретится с 46-й ракеткой мира соотечественником Джеффри-Джоном Вулфом, который в четвертьфинальном матче обыграл 88-ю ракетку мира немца Доминика Кёпфера.