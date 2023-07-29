Ник Кирьос ответил, ждёт ли матча с Карлосом Алькарасом

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к двукратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу с коммерческим предложением.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Ждёшь ли ты матч с Карлосом Алькарасом?» — спросил один из пользователей.

«Безусловно, он очень силён. Любопытно, как бы всё сложилось в прошлом году, когда я был здоров и играл на все сто… Карлос, не хочешь в следующем году устроить выставочный матч в твоём городе?» — ответил Кирьос.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с домашнего турнира и сделал операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом.