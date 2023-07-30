Корнеева поднимется на 219-ю строчку рейтинга и сможет выступить в квалификации US Open

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева в грядущий понедельник, 31 июля поднимется с 326-го места на 219-е в рейтинге WTA благодаря титулу, завоёванному на турнире ITF (W-100) в Португалии. Этот прогресс в рейтинге позволит юной россиянке попасть в квалификацию взрослого US Open – 2023.

В финале турнира 326-я ракетка мира Корнеева разгромила представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). Встреча продлилась всего 51 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу россиянки.

Корнеева в этом сезоне также выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу.