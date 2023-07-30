Элизабетта Коччаретто прокомментировала свою победу на турнире в Лозанне

Итальянская теннисистка, 42-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто прокомментировала свою победу на грунтовом турнире категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Этот титул стал первым в карьере 22-летней спортсменки, обыгравшей в финале 84-ю ракетку мира из Франции Клару Бюрель.
«Очень рада. Это был тяжёлый матч. Мы с Кларой знаем друг друга с юниорских времён, я хочу поздравить её с этим турниром.
Это была самая сумасшедшая и крутая неделя в моей карьере. Я приехала сюда без особых ожиданий, затем провела на корте 13 часов и выиграла первый титул в карьере. Здесь я чувствовала себя как дома. Благодарю всех, кто меня поддерживал. И отдельно — своего тренера Фаусто Сколари: без вас это было бы невозможно», — приводит слова Коччаретто издание OA sport.
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