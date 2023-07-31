Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA

Обновился рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Первая десятка осталась без изменений. Арина Соболенко из Беларуси находится на первом месте, набрав 6455 очков.
Представительница Польши Ига Свёнтек – на втором месте (5965 очков). На третьей строчке располагается Елена Рыбакина из Казахстана (4891).
На четвёртом месте находится Джессика Пегула (США), на пятом — Маркета Вондроушова (Чехия), на шестом — Онс Жабер (Тунис), на седьмом — Петра Квитова (Чехия), на восьмом — Каролина Мухова (Чехия), на девятом — Кори Гауфф (США), а на десятом — Белинда Бенчич (Швейцария).
Больше всех позиций отыграла итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто благодаря победе на грунтовом турнире категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, располагающаяся на 14-й строчке рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина занимает 16-е место, а Екатерина Александрова — 20-е.
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