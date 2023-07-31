Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA

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Обновился рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Первая десятка осталась без изменений. Арина Соболенко из Беларуси находится на первом месте, набрав 6455 очков.

Представительница Польши Ига Свёнтек – на втором месте (5965 очков). На третьей строчке располагается Елена Рыбакина из Казахстана (4891).

На четвёртом месте находится Джессика Пегула (США), на пятом — Маркета Вондроушова (Чехия), на шестом — Онс Жабер (Тунис), на седьмом — Петра Квитова (Чехия), на восьмом — Каролина Мухова (Чехия), на девятом — Кори Гауфф (США), а на десятом — Белинда Бенчич (Швейцария).

Больше всех позиций отыграла итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто благодаря победе на грунтовом турнире категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, располагающаяся на 14-й строчке рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина занимает 16-е место, а Екатерина Александрова — 20-е.