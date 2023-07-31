Российскому теннисисту Клоку разрешили выступать в Чехии, потому что он родился в Крыму

Россиянину Денису Клоку разрешили выступать на челленджере в Чехии, потому что он родился в Крыму, заявил директор турнира Томаш Трсек.

«Клок родился в Крыму и до 2014 года считался украинцем. Он и его делегация находятся здесь. Российский паспорт ему дали после присоединения Крыма», — приводит слова Трсека iDNES.

Клок уступил аргентинцу Агустину Гомесу со счётом 3:6, 2:6. На турнире также принимает участие другой россиянин — Кирилл Киватцев. Он одержал победу в матче с австралийцем Мэттью Деллаведовой со счётом 6:4, 6:2.

28 июня 2023 года Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства. Из страны была депортирована теннисистка Евгения Родина, ранее задержанная в аэропорту Праги.