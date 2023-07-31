Хуберт Хуркач составил своего идеального теннисиста

Полуфиналист Уимблдона-2021, 17-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач ответил на просьбу фанатки составить своего идеального теннисиста.
Идеальный теннисист по версии Хуркача:
форхенд швейцарца Роджера Федерера;
бэкхенд британца Энди Маррея;
подача американца Джона Иснера;
приём серба Новака Джоковича;
игра у сетки американца Пита Сампраса;
менталитет испанца Рафаэля Надаля.
Также Хуркач рассказал, кого считает своими лучшими друзьями в туре. «Янник Синнер и Григор Димитров», — ответил Хуберт.
На прошедшем Уимблдоне Хуркач дошёл до 1/8 финала соревнований. В борьбе за четвертьфинал Хуберт в четырёх сетах проиграл семикратному чемпиону турнира сербу Новаку Джоковичу.
Хуркач начнёт американскую серию турниров с соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне (США).
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