Свитолина обыграла Азаренко на турнире в Вашингтоне
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко на турнире в Вашингтоне. Матч завершился победой украинки о счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 часа 48 минут. За это время Свитолина сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 9 из 11 брейк-пойнтов. На счету Азаренко одна подача навылет, шесть двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В следующем матче Свитолина встретится с победителем пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия)
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова.
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