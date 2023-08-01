Мама теннисистки Родиной опровергла информацию о депортации дочери из Чехии

Оксана Мишукова, мама российской теннисистки Евгении Родиной, опровергла информацию о задержании её дочери в аэропорту в Праге, сообщает GoTennis.

По её словам, российская теннисистка сейчас отдыхает в Сочи и в Чехию вообще не собиралась, опасаясь именно недопуска в страну. Она считает, что слух о том, что именно Родину не допустили в Чехию, связан с тем, что Евгения значилась в заявочном списке участниц турнира в Праге.

Мишукова добавила, что у дочери была травма, которая стала причиной отказа спортсменки от поездки.

Напомним, 28 июня 2023 года Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства.