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Серена Уильямс раскрыла пол второго ребёнка

Серена Уильямс раскрыла пол второго ребёнка
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что ждёт девочку.

На вечеринке, организованной мужем спортсменки Алексисом Оганяном, родители и гости праздника узнали пол будущего ребёнка Уильямс. Однако супруг решил удивить известную теннисистку и подготовил торт, цвет которого должен был раскрыть главную тайну вечера, однако десерт оказался с жёлтой начинкой. После неожиданной шутки Оганян пригласил всех гостей посмотреть на небо, где дроны сложили фразу: «Это девочка».

Фото: Скриншот видео The BIG REVEAL на Youtube-канале Серены Уильямс

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью (правда, до второй беременности) Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.

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