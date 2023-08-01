Иснер стал шестым теннисистом в истории с 350 и более победами на харде

Американский теннисист Джон Иснер одержал победу в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе с австралийцем Ринки Хидзикатой (6:2, 7:6 (7:4)) и стал шестым в истории, кто достиг планки в 350 побед на хардовом покрытии. Об этом сообщает Tennis 365.

Рекордсменом по количеству побед на харде является Новак Джокович (670). Также в списке теннисистов с более чем 350 победами находятся Рафаэль Надаль (516), Энди Маррей (491), Марин Чилич (360) и Ришар Гаске (353).

Общая продолжительность матча Хидзиката — Иснер составила 1 час 54 минуты. Хидзиката ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Иснера 18 подач навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Иснер встретится с рейтинг-фаворитом турнира — Стефаносом Циципасом. В первом круге соревнований Стефанос не участвовал.