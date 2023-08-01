Иснер — о встрече с Циципасом: буду играть как можно лучше, иначе у меня не будет шансов
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Американский теннисист Джон Иснер поделился мнением о предстоящем матче с рейтинг-фаворитом турнира Стефаносом Циципасом в матче 2-го круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика).
«Мы много играли друг с другом. Я думаю, что я выиграл первые пару раз, а он выиграл последние пять, поэтому я попытаюсь изменить ситуацию.
Конечно, он невероятный игрок. Вы не станете №3 в мире, не будучи действительно хорошим, так что это будет большой проблемой. Я определённо должен буду играть как можно лучше, потому что иначе у меня нет шансов на победу», – приводит слова Иснера ATP Tour.
Американский теннисист Джон Иснер одержал победу в матче первого круга турнира в Лос-Кабосе с австралийцем Ринки Хидзикатой (6:2, 7:6 (7:4)).
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