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Винус Уильямс получила уайлд-кард на US Open и турнир WTA в Монреале

Винус Уильямс получила уайлд-кард на US Open и турнир WTA в Монреале
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Бывшая первая ракетка мира, 43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на Открытый чемпионат США и турнир WTA в Монреале (Канада). Об этом сообщается на официальном сайте женской теннисной ассоциации.

Ранее стало известно, что Уильямс получила уайлд-кард от организаторов турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который пройдёт с 14 по 20 августа.

Винус вернулась из Лондона, где выступила на Уимблдоне, который выигрывала пять раз. В матче первого круга получившая уайлд-кард Винус в первом круге проиграла бронзовому призёру Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетке мира украинке Элине Свитолиной (WC) со счётом 4:6, 3:6. Отметим, что Элина в итоге дошла до полуфинала.

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