Себастьян Корда рассказал об общении с Андре Агасси

Американский теннисист, 26-я ракетка мира Себастьян Корда рассказал об общении с бывшей первой ракеткой мира из США, восьмикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Андре Агасси.

«Недавно шёл из зала в Вашингтоне и увидел фото Агасси на вывеске снаружи. Я отправил ему селфи на фоне этого изображения. Он просто очень особенный человек для меня. Очевидно, что он в некотором роде часть королевской семьи тенниса, и просто иметь такого человека на своей стороне, думаю, нечто особенное.

Мой отец проиграл Агасси в финале Вашингтона в 1991 году? Я почти уверен, что Андре каждый божий день играл ночные матчи, а мой отец [обычно] играл первым, примерно в час дня, когда было очень жарко. Думаю, Андре просто выкурил моего отца (смеётся).

Андре видит жизнь иначе, чем все остальные. Он просто очень позитивный, общительный человек, и у него огромное, огромное сердце. Он сделает абсолютно всё для людей, которые ему близки. Он просто очень хороший человек. То, как он видит теннис, очень отличается от привычной точки зрения. Он думает об иных вещах, чем многие люди — даже когда думает о чём-то вроде того, что он может сделать, чтобы получить большее преимущество в теннисе», — приводит слова Корды пресс-служба ATP.