Блинкова и Грачёва в паре уступили в сложнейшем матче на старте турнира в Вашингтоне
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова и её партнёрша по парному разряду, экс-россиянка, ныне представляющая Францию Варвара Грачёва проиграли в напряжённой борьбе в стартовом матче турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Спортсменки уступили первым сеяным — дуэту американки Николь Меликар и австралийки Эллен Перес — со счётом 6:7 (3:7), 7:5, [6:10].
Теннисистки провели на корте почти два часа. Блинкова и Грачёва по ходу встречи выполнили пять эйсов, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Меликар и Перес четыре подачи навылет, всего одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти.
Соперницы Николь Меликар и Эллен Перес по четвертьфиналу турнира в Вашингтоне определятся позднее.
Комментарии
- 2 августа 2023
-
00:20
- 1 августа 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:00
-
21:35
-
21:11
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:34
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:31
-
17:57
-
17:37
-
16:36
-
14:13
-
13:19
-
11:40
-
10:54
-
10:42
-
10:26
-
09:54
-
09:12
-
07:15
-
06:26
-
05:00
-
04:30
-
03:23
-
00:37
Партнерский контент