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Блинкова и Грачёва в паре уступили в сложнейшем матче на старте турнира в Вашингтоне

Блинкова и Грачёва в паре уступили в сложнейшем матче на старте турнира в Вашингтоне
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Российская теннисистка Анна Блинкова и её партнёрша по парному разряду, экс-россиянка, ныне представляющая Францию Варвара Грачёва проиграли в напряжённой борьбе в стартовом матче турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Спортсменки уступили первым сеяным — дуэту американки Николь Меликар и австралийки Эллен Перес — со счётом 6:7 (3:7), 7:5, [6:10].

Теннисистки провели на корте почти два часа. Блинкова и Грачёва по ходу встречи выполнили пять эйсов, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Меликар и Перес четыре подачи навылет, всего одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

Соперницы Николь Меликар и Эллен Перес по четвертьфиналу турнира в Вашингтоне определятся позднее.

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