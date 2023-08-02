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Плишкова проиграла 204-й ракетке мира на старте турнира в Вашингтоне

Плишкова проиграла 204-й ракетке мира на старте турнира в Вашингтоне
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Чешская теннисистка, 23-я ракетка мира Каролина Плишкова проиграла в первом круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) квалифаеру соревнований, 204-й ракетке мира из США Хейли Баптист. Встреча спортсменок прошла в трёх сетах и завершилась со счётом 1:6, 6:0, 3:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут. По ходу встречи Каролина Плишкова выполнила восемь эйсов, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила четыре двойные ошибки. На счету Хейли Баптист — три подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и три двойные ошибки.

Отметим, что в текущем сезоне Плишкова ни разу не выходила в финалы турниров. На «Шлемах» в 2023 году её лучший результат был на Australian Open, где чешка дошла до четвертьфинала, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне теннисиста не выходила из первого круга. При этом на последних двух турнирах — на Уимблдоне и в Вашингтоне — спортсменка уступала на старте соревнований спортсменкам, не входящим в топ-200.

Вашингтон (ж). 1-й круг
01 августа 2023, вторник. 23:10 МСК
Хейли Баптист
204
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 3
         
Каролина Плишкова
23
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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