Кори Гауфф рассказала о работе с бывшим тренером Агасси, Роддика и Маррея

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф рассказала о работе с тренером Брэдом Гилбертом, а также поделилась мнением о качествах, которые ей нужно улучшить.
«Чувствую, что у меня был период перестройки. Я стараюсь перейти на следующую ступеньку в своей игре, ощущаю, что имею опору для этого. Теперь всё строится на этом фундаменте, по сути — как дом. У меня есть земля, мне нужно построить на ней дом, сделав его как можно более выделяющимся, большим и красивым.
Да, я начала работать с Брэдом Гилбертом (ранее тренер работал с Андре Агасси, Энди Роддиком и Энди Марреем. — Прим. «Чемпионата»). Довольна тем, как развивается сотрудничество. Сначала я немного нервничала, но сейчас всё хорошо.
Я открыта для того, чтобы извлекать уроки из игры, учиться у людей и видеть разные точки зрения, поэтому думаю, что это будет полезным для меня. Я правда чувствую, что мы все в команде на одной волне и в полном согласии. Думаю, что опыт тренера поможет мне подготовиться к напряжённым матчам, полуфиналам и финалам. К тому, в чём мне ещё нужно совершенствоваться.
Стараюсь смириться с недостатками, потому что невозможно быть идеальной. Учусь этому, наблюдая за большим количеством матчей таких прекрасных игроков, как Даниил Медведев и Карлос Алькарас, которые не слишком часто злятся на себя за неудачные моменты. Даже если они пропускают удар при счёте 30:0, они могут признать, что всё идёт правильно, а затем изменить игру», — приводит слова Гауфф Eurosport.
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