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Медведев сообщил, что вылетел в Канаду для участия в «Мастерсе» в Торонто

Медведев сообщил, что вылетел в Канаду для участия в «Мастерсе» в Торонто
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Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев выложил в социальных сетях пост, в котором сообщил, что вылетел в Канаду для участия в «Мастерсе» в Торонто. Спортсмен опубликовал два эмодзи: изображения самолёта и флага Канады.

Это будет первое выступление россиянина на харде после грунтового и травяного сезонов. Даниил Медведев не играл на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), где был чемпионом в 2022 году, а также не выступал на турнире ATP-500 в Вашингтоне.

«Мастерс» в Торонто (Канада) пройдёт с 7 по 13 августа. В прошлом году на канадском турнире Медведев проиграл в первом круге.

Напомним, Даниил Медведев в текущем сезоне завоевал уже пять титулов ATP. Четыре из них были выиграны на харде.

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