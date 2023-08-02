Медведев сообщил, что вылетел в Канаду для участия в «Мастерсе» в Торонто
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Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев выложил в социальных сетях пост, в котором сообщил, что вылетел в Канаду для участия в «Мастерсе» в Торонто. Спортсмен опубликовал два эмодзи: изображения самолёта и флага Канады.
Это будет первое выступление россиянина на харде после грунтового и травяного сезонов. Даниил Медведев не играл на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), где был чемпионом в 2022 году, а также не выступал на турнире ATP-500 в Вашингтоне.
«Мастерс» в Торонто (Канада) пройдёт с 7 по 13 августа. В прошлом году на канадском турнире Медведев проиграл в первом круге.
Напомним, Даниил Медведев в текущем сезоне завоевал уже пять титулов ATP. Четыре из них были выиграны на харде.
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