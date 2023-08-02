Иванишевич: Синнер — единственная угроза для Алькараса на US Open, помимо Джоковича

Бывший хорватский теннисист, а ныне тренер 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Сербии Новака Джоковича, Горан Иванишевич поделился мнением о фаворитах US Open в 2023 году.

«Алькарас — исключительный игрок, и Синнер — единственная угроза для него на Открытом чемпионате США, помимо Новака. Игра Синнера идёт вразрез с игрой Алькараса, поэтому до сих пор у них были очень интересные матчи.

Кроме того, если у Медведева будет хороший день, он тоже может показать феноменальную игру. Но Новак остаётся единственным «динозавром» среди возрастных игроков, все остальные теннисисты моложе. Это нормально, но нужно всё же обратить внимание на старших.

Будет интересное соперничество Алькараса с Синнером и Джоковичем. Никто, кроме них, не сможет долго противостоять испанцу. Те, кто не могут выдерживать темп Карлоса, могут брать в руки ракетки и сразу отправляться домой», — приводит слова Иванишевича издание Ubitennis со ссылкой на Sportske Novosti.

Открытый чемпионат США в 2023 году пройдёт с 28 августа по 10 сентября.