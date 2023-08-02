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Тим вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле, одержав волевую победу над Чжичжэнем

Тим вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле, одержав волевую победу над Чжичжэнем
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия). В матче второго круга соревнований Тим, получивший уайлд-кард от организаторов, нанес поражение представителю Китая Чжан Чжичжэню со счётом 1:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Тим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Чжичжэнь выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в полуфинал турнира в Кицбюэле Тим сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который за 1 час 33 минуты обыграл вторую ракетку соревнований немца Янника Ханфмана со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Кицбюэль. 2-й круг
02 августа 2023, среда. 18:40 МСК
Чжан Чжичжэнь
53
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
1 		6 6
         
Доминик Тим
116
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Кицбюэль. 2-й круг
02 августа 2023, среда. 18:30 МСК
Артур Риндеркнеш
67
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		3  
         
Янник Ханфман
50
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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