Тим вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле, одержав волевую победу над Чжичжэнем

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия). В матче второго круга соревнований Тим, получивший уайлд-кард от организаторов, нанес поражение представителю Китая Чжан Чжичжэню со счётом 1:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Тим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Чжичжэнь выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в полуфинал турнира в Кицбюэле Тим сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который за 1 час 33 минуты обыграл вторую ракетку соревнований немца Янника Ханфмана со счётом 7:6 (7:3), 6:3.